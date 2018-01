Bad Segeberg (ots) – Am Montag, 29.01.2018, ist es bei dem Kreisverkehr an der Rendsburger Straße / Nemünsterstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem dunkelgrauen PKW Opel Corsa gekommen. Gegen 18:30 Uhr wollte ein 69-jähriger Fußgänger aus Wahlstedt die Rendsburger Straße in Richtung Segeberger Straße überqueren, dabei wurde er von dem PKW erfasst, der die Rendsburger Straße in Richtung Neumünsterstraße befuhr. Der Fußgänger wurde dabei nicht unerheblich verletzt. Für den Unfall und den genauen Unfallhergang sucht die Polizei in Wahlstedt nach möglichen Zeugen. Wer sachdienliche Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 04554 / 70510 an die Polizei in Wahlstedt zu wenden. Insbesondere wird ein junger Mann gesucht, der mit als erster an der Unfallstelle war. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de