Bad Segeberg (ots) – Gestern ist in Wakendorf II im Kreis Segeberg ein Fußgänger von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr eine 50-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Norderstedt des Nachts mit einem Taxi die Naher Straße in Fahrtrichtung Nahe und kollidierte gegen 1 Uhr mit einem die Fahrbahn querenden jungen Mann. Polizisten eilten zur Unfallstelle und sicherten diese ab. Rettungskräfte versorgten den 21-Jährigen aus Henstedt-Ulzburg und transportierten ihn in ein Hamburger Krankenhaus. Zuvor konnten die Polizisten bei dem jungen Mann den Geruch von Alkohol wahrnehmen, infolgedessen sie eine Blutprobe veranlassten. Ferner zogen die Beamten zur Klärung des genauen Unfallherganges einen Sachverständigen hinzu und beschlagnahmten sowohl das Taxi als auch die Mobiltelefone der Fahrerin. Letztere wurde leicht verletzt seitens der Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem Verhalten des Fußgängers vor dem Unfall machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Henstedt-Ulzburg unter 04193-99130 mitzuteilen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de