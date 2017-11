Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Samstag, 16.09.17, auf Sonntag, 17.09.2017, ist in Weddelbrook ein Fahrrad entwendet worden. Der Täter konnte durch die Polizei, im Rahmen eines anderen Sachverhalts, bereits ermittelt werden. Was noch fehlt ist der Eigentümer des Fahrrades. Dieser hat sich mit der Polizei bislang noch nicht in Verbindung gesetzt. Daher fragt die Polizei: Wem gehört das abgebildete schwarze Damenrad der Marke „Giant“? Auffällig sind ein blau, rot, gelber Kindersitz sowie Seitentaschen an dem Gepäckträger. Wer Angaben dazu machen kann, wendet sich bitte unter Tel. 04192 / 3911-0 an die Polizei in Bad Bramstedt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de