Bad Segeberg (ots) – Am Dienstagnachmittag, den 18.07.2017, kam es gegen 16.20 Uhr auf der Heidmoorer Straße in Weddelbrook zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein PKW Opel Agila kam nach links von der Fahrbahn ab, geriet dort in eine Böschung und überschlug sich. Hierbei wurden der 57-jährige Fahrer, seine 46-jährige Beifahrerin und deren sechsjähriger Sohn aus dem Kreis Steinburg leicht verletzt. Die 46-Jährige musste aus dem verunfallten Fahrzeug befreit werden und wurde zusammen mit ihrem Sohn in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Neumünster gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Nach ersten Erkenntnissen liegt die Unfallursache in einem Streit. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen. In Betracht kommt eine versuchte Tötung aller Insassen durch den Fahrer. Dieser verweigert die Aussage gegenüber der Kriminalpolizei. Die Staatsanwaltschaft Kiel stellte daraufhin Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Am heutigen Nachmittag wurde der Beschuldigte dem Haftrichter des Amtsgerichtes Kiel vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de