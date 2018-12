Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 30.12.18, erlitt ein 21-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Weddelbrook lebensgefährliche Verletzungen. Eine 21-jährige aus dem Kreis Pinneberg befuhr mit einem VW Passat gegen 03:30 Uhr die K 48 von Weddelbrook kommend in Richtung Heidmoor. Hierbei sah sie einen auf der Fahrbahn befindlichen 21-jährigen Fußgänger, welcher ebenfalls in Richtung Heidmoor unterwegs war, zu spät. Es kam zu einem Zusammenstoß wodurch der Fußgänger mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde und letztendlich auf dem Grünstreifen liegen blieb. Der 21-Jährige aus Hamburg musste reanimiert werden. Durch den Einsatz von Ersthelfer, Polizeikräften und Rettungssanitätern konnte er letztendlich wiederbelebt werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Kieler Klinik verbracht. Es besteht weiterhin Lebensgefahr. Die Autofahrerin wurde nur leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei 5000 Euro.Eventuelle Rückfragen von Journalisten bitte bis 13:50 Uhr unter 0151-11717416. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de