POL-SE: Weddelbrook – Unfallflucht auf der K90 – Wer kann Hinweise geben?

Bad Segeberg (ots) – Im Bereich der Lentföhrdener Straße ist es am vergangenen Dienstag zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sowie den flüchtigen Unfallfahrer sucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer überholte gegen 12.10 Uhr mit einem dunklen PKW einen Motorroller auf der Kreisstraße 90 in Fahrtrichtung Lentföhrden, ohne dabei den notwendigen Sicherheitsabstand einzuhalten, so dass die Fahrerin des Kleinkraftrades nach rechts ausweichen musste und stürzte. Die 17-jährige Fahrerin des Rollers aus dem Kreis Segeberg zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. An dem motorisierten Zweirad entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem Fahrer des gesuchten PKW machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter 04192-39110 der Polizei Bad Bramstedt mitzuteilen. Weiter fordert die Polizei den Unfallverursacher auf, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de

Quelle: presseportal.de