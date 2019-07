Bad Segeberg (ots) – Seit dem gestrigen Sonntagabend, den 14. Juli 2019, wird die 77-jährige Ilse Reichert aus Wedel vermisst. Die Vermisste hat sich gegen 18:30 Uhr zu einem Spaziergang aufgemacht und ist anschließend nicht nach Hause zurückgekehrt. Bereits seit gestern Abend finden umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Wedel statt. Die Vermisste ist ungefähr 1,70 Meter groß und hat lange dunkle Haare. Sie ist mit einer blauen Jacke, einer blauen Jeans, einem dunklen Pullover und hellen Schuhen bekleidet. Frau Reichert soll in der Vergangenheit für ihre Spaziergänge häufig den Elbwanderweg genutzt haben. Laut Auskunft ihrer Angehörigen ist Frau Reichert räumlich und zeitlich nur eingeschränkt orientiert. In diesem Zusammenhang bitten wir die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend an den Polizeinotruf 110 oder eine andere Polizeidienststelle zu wenden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

