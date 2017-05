POL-SE: Wedel / Auspuff Diebstähle; Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Dienstag, den 16.05.17, bis Freitagvormittag, 11.00 Uhr, kam es in Wedel zu mindestens zwei Diebstählen von Auspuffen. Die Auspuffe wurden jeweils fachmännisch von Sprintern samt Katalysator abmontiert und entwendet. Die Sprinter waren auf Grundstücken in der Straße Voßhagen und in der Theodor-Johannsen-Straße abgestellt. Die Schadenshöhe liegt bei fast 10.000 Euro. Die Auspuffe wurden vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Die Polizei Wedel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04103-50180 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de