Bad Segeberg (ots) – Freitagnachmittag soll es zu einer Vorfahrtsmissachtung durch ein Auto zum Nachteil eines Busses im Kreuzungsbereich Galgenberg / Tinsdaler Weg gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 16:06 Uhr ein Linienbus den Galgenberg aus der Feldstraße kommend in Richtung Pulverstraße. Im Kreuzungsbereich Tinsdaler Weg soll ein entgegenkommender Wagen nach links in den Tinsdaler Weg eingebogen sein ohne dem Bus die Vorfahrt zu gewähren. Entsprechend habe der 35-jährige Busfahrer eine Vollbremsung durchführen müssen, bei der eine 64-jährige im Bus stehenden Wedelerin stürzte und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Die Wedeler Polizei erhielt erst später von dem Sachverhalt Kenntnis und sucht jetzt Zeugen des Vorfalles, insbesondere weitere Fahrgäste aus dem betroffenen Linienbus. Hinsichtlich des unbekannten Autos ist lediglich bekannt, dass dieses mit Hamburger Kennzeichen versehen gewesen sein soll. Etwaige Zeugen melden sich bitte unter 04103 50180 bei der Polizei in Wedel. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de