POL-SE: Wedel – Autofahrer fährt Kind an – Wer kann Hinweise geben?

Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Freitag, den 3. Februar 2017, ist ein 8-jähriges Kind im Bereich der Friedrich-Eggers-Straße von einem PKW angefahren und verletzt worden. Die Polizei sucht weitere Zeugen sowie den Fahrer des schwarzen Kombis. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer erfasste den Jungen gegen 8.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 75 als dieser gerade die Fahrbahn überquerte und verletzte den Schüler im Rahmen des Zusammenstoßes leicht. Der Fahrer des vermutlich schwarzen Kombis kümmerte sich zwar kurzzeitig um das Kind, setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll es sich bei dem Autofahrer um einen etwa 1,65 großen Mann im geschätzten Alter von 30 Jahren mit dunkelblonden Haaren handeln. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll er eine blaue Hose getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem Fahrer des schwarzen Kombis machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Wedel unter 04103-50180 mitzuteilen. Weiter fordert die Polizei den Fahrer auf, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de