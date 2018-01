Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von vergangenem Mittwoch auf Donnerstag ist es in der Tiefgarage Am Rathausplatz unter dem ZOB zum Aufbruch zweier Pkws gekommen. Unbekannte drangen zwischen 18:00 und 05:40 Uhr gewaltsam in einen schwarzen VW Polo sowie einen silberfarbenen BMW ein. Der/die Täter nahm/en Unterhaltungselektronik und Schmuck an sich. Das Polizeirevier Wedel hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen. Etwaige Hinweise nimmt die Polizei Wedel unter 04103 50180 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de