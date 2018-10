Bad Segeberg (ots) – In Wedel kam es am Mittwoch, den 24.10.18, zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bahnhofstraße/ Feldstraße. Wie der Polizei erst nachträglich durch einen der Unfallbeteiligten mitgeteilt wurde, war es gegen 07:50 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer gekommen. Bei dem Unfall war der Radfahrer leicht verletzt und sein Fahrrad beschädigt worden. Die Unfallbeteiligten hatten sich am Unfallort auch noch verständigt, aber keine Personalien ausgetauscht. Die Polizei Wedel bittet deshalb den unfallbeteiligten Pkw-Fahrer und eventuelle Zeugen, sich unter 04103-50180 sich zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de