Kiels ehemaliger Oberbürgermeister Bantzer gestorben Kiels ehemaliger Oberbürgermeister Günther Bantzer ist am Mittwoch im Alter von 98 Jahren gestorben. Der SPD-Politiker stand von 1965 bis 1980 an der Spitze der Stadtverwaltung. "Günther Bantzer war 15 Jahre lang Oberbürgermeister und hatte als solcher die längste zusammenhängende Amtszeit des verga

Drei Iraker wegen Terrorplänen in Hamburg vor Gericht Gegen drei Iraker aus dem Kreis Dithmarschen, die einen islamistisch motivierten Terroranschlag vorbereitet haben sollen, beginnt am Montag in Hamburg der Strafprozess. Zwei der Angeklagten müssen sich vor dem 4. Strafsenat (Staatsschutzsenat) des Hanseatischen Oberlandesgerichts wegen des Vorwurfs

Werke von Disney, Pollock, Warhol und Rockwell im Kunstforum Mit seiner bislang größten Ausstellung will das Hamburger Bucerius Kunstforum vier große US-amerikanische Künstler des 20. Jahrhunderts würdigen. Von Samstag an und bis zum 12. Januar werden in "Amerika! Disney, Rockwell, Pollock, Warhol" die Künstler einander gegenüber gestellt. Diese Namen seien m

Diako und Malteser planen gemeinsames Krankenhaus Bis 2026 soll in Flensburg ein neues Zentralkrankenhaus die beiden bestehenden Kliniken ersetzen. Die Krankenhausträger Malteser und Diako wollen sich an der geplanten Betriebsgesellschaft jeweils zur Hälfte beteiligen, wie diese am Donnerstag in Flensburg mitteilten. Es sei bundesweit einmalig, das

Wissenschaftsbehörde kritisiert Störung der Lucke-Vorlesung Die Hamburger Wissenschaftsbehörde hat einen Tag nach dem Abbruch einer Vorlesung des AfD-Gründers Bernd Lucke die Störung seiner Veranstaltung klar kritisiert. Zwar sei es legitim, dass der AStA zu Protesten aufrufe. "Wie im Hörsaal mit Herrn Lucke umgegangen wurde, widerspricht allerdings den Rege

Sprayer ziehen Notbremse und beschmieren S-Bahn: Zeugensuche Per Notbremse hat eine Gruppe Jugendlicher eine Berliner S-Bahn in Borgsdorf (Landkreis Oberhavel) gestoppt und den Zug großflächig mit Graffiti besprüht. Die Bahn der Linie S1 war in der Nacht zum Donnerstag von Oranienburg in Richtung Wannsee unterwegs, wie die Bundespolizei mitteilte. Kurz nach M

Turnier-Direktor rechnet eher nicht mit Biles in Cottbus Direktor Mirko Wohlfahrt rechnet eher nicht mit einer Teilnahme von Turn-Superstar Simone Biles beim Turnier der Meister in Cottbus vom 21. bis 24. November in Cottbus. Ausgeschlossen sei ein Auftritt der viermaligen Olympiasiegerin nicht. "Allerdings hat Simone Biles ihre Olympia-Qualifikation ja s

SV Curslack-Neuengamme gegen TSV Buchholz: Begegnung auf Augenhöhe Curslack-Neuengamme will gegen Buchholz 08 die schwarze Serie von vier Niederlagen beenden. Die sechste Saisonniederlage kassierte der SVCN am letzten Spieltag gegen Concordia Hamburg. Letzte Woche siegte der TSV Buchholz gegen den FC Union Tornesch mit 5:3. Somit nimmt Buchholz mit neun Punkten den

Forscher wollen Blitztest für Pferdekrankheiten entwickeln Ansteckende Pferdekrankheiten wie Herpes oder die Druse sollen künftig mit einem Blitztest schon in maximal einer halben Stunde diagnostizierbar sein - und das sogar bereits vor Ausbruch der Krankheit. Wissenschaftler und andere Experten aus fünf Firmen und Forschungseinrichtungen in Schleswig-Holst