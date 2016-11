POL-SE: Wedel – Diebesgut aus dem Hamburger Yachthafen?

Bad Segeberg (ots) – Nachdem es in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der Deichstraße zu einem Einbruch in eine Lagerhalle des Hamburger Yachthafens gekommen war, hat die Polizei in Polen zwei Männer angetroffen, in deren Fahrzeug diverses Diebesgut aufgefunden und sichergestellt worden ist. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Pinneberg um Zeugenhinweise und sucht weitere betroffene Bootseigentümer. Bislang unbekannte Täter betraten in der Nacht vom 13. auf den 14. November 2016 eine Lagerhalle des in der Deichstraße ansässigen Yachthafens, verschafften sich gewaltsam einen Zugang zu mehreren Booten und entwendeten gezielt verschiedene Elektrogeräte. Neben einem entwendeten Funkgerät, einem Plotter, zweier Werkzeugkästen sowie einem Akkuschrauber bauten die Diebe unter professioneller Vorgehensweise ein Echolot, eine Selbststeueranlage mit Ruderanzeige, ein GPS-System sowie ein Wetterschreiber aus den Yachten aus. Schlussendlich gelang ihnen samt der Beute die Flucht in unbekannte Richtung. Am Dienstag, den 15. November 2016, kontrollierten Polizisten in Polen die Insassen eines BMW, welcher zuvor mit gestohlenen Autokennzeichen geführt worden war. Kurz darauf informierten Beamte des Gemeinsamen Zentrums der Deutsch-Polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Swiecko die Ermittler in Pinneberg über die Festnahme eines 33-jährigen sowie eines 61-jährigen Litauers in Polen. Die dort eingesetzten Polizisten stießen bei der Kontrolle auf Diebesgut, welches möglicherweise aus den Yachtaufbrüchen in Wedel stammt. Im Rahmen der Ermittlungen versuchen die Beamten der Kriminalpolizei Pinneberg fortan das sichergestellte Diebesgut den betroffenen Eigentümern zuzuordnen. Neun der insgesamt 35 sichergestellten Gegenstände konnten bislang anhand von Individualnummern oder entsprechenden Gravuren den Aufbrüchen im Hamburger Yachthafen zugeordnet werden. Mittlerweile gehen die Ermittler davon aus, dass weitere Boote aufgebrochen worden sind und noch nicht jeder Diebstahl durch die Eigentümer bemerkt und angezeigt worden ist. Hinweise zu den Aufbrüchen im Yachthafen nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 entgegen. Darüber hinaus bitten die Ermittler Personen, die ihr Boot in dem Yachthafen über die Wintermonate eingelagert haben, dieses in Augenschein zu nehmen und einen eventuellen Diebstahl anzuzeigen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

