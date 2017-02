POL-SE: Wedel – Drei Festnahmen nach versuchtem Diebstahl

Bad Segeberg (ots) – Die Polizei hat gestern Mittag im Bereich der Rissener Straße ein verdächtiges Fahrzeug gestoppt und alle drei PKW-Insassen festgenommen. Den Festnahmen war ein versuchter Diebstahl in einer Filiale einer nahegelegenen Autovermietung an der B 431 vorausgegangen. Zeugenaussagen zufolge sollen die drei rumänischen Männer im Alter von 29, 33 und 38 Jahren zuvor gemeinschaftlich mittels eines Ablenkungsmanövers versucht haben, eine firmeneigene Geldkassette zu entwenden. Der Diebstahl scheiterte jedoch an der Wachsamkeit eines Angestellten, welcher das Vorhaben der Männer frühzeitig erkannte. Im weiteren Verlauf ließen sie die bereits an sich genommene Geldkassette wieder fallen und verließen fluchtartig die Filiale. Hierbei beobachtete eine weitere Zeugin, wie einer der Männer in einen dunkelgrünen Opel Astra Coupé mit rumänischen Kennzeichen stieg und davon fuhr. Die zwischenzeitlich verständigten Polizisten entdeckten das Fahrzeug schlussendlich auf der Bundesstraße, unterzogen die Insassen nach einem kurzen Fluchtversuch einer Kontrolle und nahmen alle drei Personen fest. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de