POL-SE: Wedel – Ermittlungserfolg der Polizei – Überführter Räuber in Haft

Bad Segeberg (ots) – Nachdem es am 6. Februar 2016 in der Rissener Straße zu einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt gekommen war, hat die Polizei den Täter am gestrigen Vormittag an seiner Wohnanschrift festgenommen. Im Rahmen des Überfalls hatte der Mann im Februar eine leere Bierdose mittels eines Pfandautomaten abgegeben. Mit dem ausgedruckten Pfand-Bon begab er sich anschließend in den Kassenbereich des Getränkemarktes, ehe er im weiteren Verlauf eine Angestellte mit einem Messer bedrohte und die Herausgabe von Bargeld forderte. Nähere Angaben zu dem Hergang des Raubüberfalls sowie zu dem damaligen Zeugenaufruf der Polizei sind der Medieninformation der Polizeidirektion Bad Segeberg vom 8. Februar 2016 unmittelbar zu entnehmen: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3245822 Im Zuge der Ermittlungen ließen die Beamten der Kriminalpolizei Pinneberg die DNA-Spur an der Bierdose untersuchen, infolgedessen es ihnen gelang den fortan Beschuldigten zu identifizieren. Bei ihm handelt es sich um einen 25-jährigen Mann aus Wedel. Das Amtsgericht Itzehoe erließ am vergangenen Freitag einen Haftbefehl gegen ihn, welchen die Beamten gestern Vormittag vollstreckten. Schlussendlich führten sie den jungen Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe einem Haftrichter vor, welcher den Haftbefehl verkündete. Seither befindet sich der Mann in einer Justizvollzugsanstalt.

