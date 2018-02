Bad Segeberg (ots) – Bereits am Dienstag, den 30. Januar 2018, ist ein 74-Jähriger in der Gärtnerstraße mit seinem Fahrrad gestürzt. Hierbei ist das Fahrrad verschwunden. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Radler gegen 14 Uhr ohne Fremdeinwirkung zwischen Roland- und Ernst-Barlach-Straße. Während der anschließenden medizinischen Behandlung soll ein unbeteiligter Passant angeboten haben, dass Zweirad zu einem nahegelegenen Fahrradhändler in die Rolandstraße zu bringen, da die Rettungskräfte den Gestürzten in ein Krankenhaus bringen mussten. Bis zum gestrigen Tag ist das Rad allerdings nicht bei dem Fachgeschäft beziehungsweise in behördliche Hände übergeben worden, so dass Angehörige des Verletzten gestern die Polizei Wedel informierten. Die Ermittler suchen jetzt den Mann, der sich um den Verbleib des Fahrrads kümmern wollte. Es handelt sich um ein recht neuwertiges Damenrad des Herstellers Falter, Modell Retro R 3.0 in den Farben Schwarz und Grün. Das Rad verfügt über eine 3-Gang-Nabenschaltung. Etwaige Hinweise zum Verbleib des Zweirads nimmt das Polizeirevier Wedel unter 04103 50180 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de