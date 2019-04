Bad Segeberg (ots) – Nach einem Verkehrsunfall im Bereich der Gorch-Fock-Straße / Schulauer Straße am vergangenen Samstagabend sucht die Polizei weitere Zeugen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wich eine 52-jährige Radfahrerin um 22:27 Uhr einem ihr auf dem Gehweg entgegenkommenden Radfahrer aus, stürzte und prallte mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Hierbei zog sie sich die Hamburgerin schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte sowie ein Notarzt versorgten die Radfahrerin an der Unfallstelle und transportierten sie im weiteren Verlauf in ein Hamburger Krankenhaus. Aufgrund der Schwere der Verletzungen schwebte die Frau zeitweise in Lebensgefahr. Der in Rede stehende entgegenkommende Radfahrer soll vor Ort zunächst seine Hilfe angeboten, sich anschließend jedoch vom Unfallort entfernt haben, ohne beispielsweise seine Personalien zu hinterlassen. Bei seiner Person soll es sich um einen etwa 1,9 Meter großen schlanken Mann mit kurzem Haar und Brille im geschätzten Alter von 40 Jahren handeln. Im Rahmen der Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Unfallursache bittet die Polizei Wedel unter 04103-50180 um weitere Zeugenhinweise. Weiter wird der entgegenkommende Radfahrer aufgefordert, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de