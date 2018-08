Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend ist es in Wedel zu bisher vier polizeilich bekannten Anrufen falscher Polizeibeamter gekommen. Zwischen 22:00 und 23:00 Uhr rief die vermeintliche Polizeibeamtin dreimal in der Wiedentwiete und einmal in der Straße Am Hexenberg bei dortigen Anwohnern an. Die aufgetischte Geschichte ist leider nicht neu. Angeblich sei es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen. In dem Notizbuch der festgenommenen Rumänen soll auch die Anschrift der Angerufenen gestanden haben. Um das Vertrauen zu gewinnen, riet die Anruferin dazu, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Im Rahmen des weiteren Gesprächs fragte die Dame mit aktzentfreiem deutsch nach Wertgegenständen in der Wohnung. Die angerufenen Wedeler verhielten sich richtig und informierten im Anschluss die Polizei. Die Polizei warnt wiederholt vor der beschriebenen Masche und ruft dazu auf am Telefon keinerlei Informationen Preis zu geben. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de