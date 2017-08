Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstagabend gegen 22:20 Uhr ist es zu einem versuchten Einbruch in eine Baumschule in der Pinneberger Straße gekommen. Die durch den Eigentümer alarmierten Beamten stellten im Nahbereich ein verlassenes Fahrzeug fest, in dem sich typische Einbruchswerkzeug befanden. Eine Absuche des Geländes führte vorerst nicht zum Auffinden der Täter. Gegen 00:30 Uhr tauchten zwei fünfundzwanzigjährige polizeibekannte Männer an dem genannten Fahrzeug auf. Diese sind vorläufig festgenommen worden und räumten bei der Vernehmung durch die Kriminalpolizei diese und eine weitere Tat ein. Nach weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungsmaßnahmen wurden beide Täter entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Derzeit wird geprüft, ob die beiden Täter weitere Straftaten im Bereich begangen haben könnten. Ist Ihnen in diesem Zusammenhang ein grauer Opel Astra F Caravan aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter der 04101/202-0 entgegen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg dauern an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de