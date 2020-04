Bad Segeberg (ots) – Am Mittwoch, dem 1. April 2020, erfolgte ein Zugriff von Spezialkräften in Wedel. Vorangegangen waren wochenlange Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei Pinneberg. Zwei Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei stellte zahlreiche Betäubungsmittel und Waffen sicher. Im Fokus der Ermittlungen steht ein 27-jähriger Wedeler. Als dieser am Mittwoch einen mutmaßlichen Käufer aufsuchte, erfolgte der Zugriff. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Tatverdächtigen sowie den 56-jährigen, mutmaßlichen Abnehmer vorläufig fest. In der Wohnung des 27-Jährigen fanden die Ermittler etwa vier Kilogramm Cannabisblüten, etwa zwei Kilogramm Amphetamin, etwa 380 Gramm Kokain, mehrere 10.000 Euro Bargeld sowie drei scharfe Schusswaffen inklusive Munition. Darüber hinaus stießen die Beamten in der Wohnung auf knapp 36.000 unverzollte Zigaretten, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. In der Wohnung des 56-jährigen fanden die Fahnder mit Unterstützung mehrerer Spürhunde etwa 240 Gramm Haschisch, etwa 110 Gramm Cannabisblüten, etwa 12 Gramm Kokain, etwa 4.000 Euro Bargeld sowie verschiedene Schreckschusswaffen. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Der 56-Jährige wurde später wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Der 27-Jährige wurde am Donnerstag (2. April 2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe einem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie des Haftgrundes der Wiederholungsgefahr. Der Wedeler wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Quelle: presseportal.de