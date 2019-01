Bad Segeberg (ots) – In der vergangenen Nacht ist es im Bereich der Bahnhofstraße zu einem Brand in einem bewohnten Mehrfamilienhaus gekommen, infolgedessen zwei Personen lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fing gegen 00:40 Uhr ein in einer Wohnung im 2. Obergeschoss aufgestellter Weihnachtsbaum Feuer. Aufgrund der daraus resultierenden Rauchentwicklung waren im weiteren Verlauf ebenfalls umliegende Wohnungen betroffen. Die beiden Bewohner der brandbetroffenen Wohnung im Alter von 75 und 69 Jahren erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte transportierten sie jeweils in eine Spezialklinik für Brandverletzungen. Eine weitere 73-jährige Frau zog sich leichte Verletzungen. Sie konnte nach einer Behandlung in einem Krankenhaus zwischenzeitlich wieder entlassen werden. Die Kriminalpolizei Pinneberg beschlagnahmte den Brandort und nahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf. Diese dauern derweil an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Die brandbetroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Näheres zu dem Einsatz der Feuerwehr ist der Medieninformation des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4161985 unmittelbar zu entnehmen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de