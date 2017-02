POL-SE: Wedel, Galgenberg/ Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Morgen um 08.10 Uhr ist es in Wedel in der Straße Galgenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger gekommen, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Wedeler mit seinem PKW Renault die Pulverstraße und bog nach rechts in die Straße Galgenberg ab. Dabei übersah der 21-Jährige einen 39-jährigen Fußgänger, ebenfalls aus Wedel, der den Galgenberg in Richtung Ginsterweg überquerte. Der PKW traf den Fußgänger dabei am linken Bein. Durch den Zusammenstoß wurde der 39-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 1.000,-EUR . Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de