POL-SE: Wedel / Genehmigte Verbrennung von Gartenabfall löst Feuerwehr-Alarm aus

Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Tage, gegen 11.30 Uhr haben Mitarbeiter einer Gartenbaufirma mit Genehmigung der Stadtverwaltung große Mengen Abfälle verbrannt und damit einen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst. Etwa 1000 Quadratmeter Gartenabfall ist in der Straße Ihlseekampsweg und nur zwei Meter vom angrenzenden Waldgebiet von Mitarbeitern einer Gartenbaufirma in Brand gesetzt worden. Aufgrund der großen Menge und der besonderen (trockenen) Wetterbedingungen ist die Feuerstelle von einem herbeigerufenen Löschzug der Feuerwehr Wedel auseinandergetragen und abgelöscht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die Verantwortlichen aufgenommen, die sich nun wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Brandgefahr verantworten müssen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Kai Hädicke-Schories Telefon: 040-52806-205 E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de

Quelle: presseportal.de