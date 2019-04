Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Dienstagmorgen ist es auf der Straße Rosengarten (Bundesstraße 431) zum Sturz einer älteren Dame in einem Linienbus gekommen. In Höhe der Theaterstraße hatte ein einbiegender Fiat Punto dem Bus der Linie 189 die Vorfahrt genommen und war anschließend geflüchtet. Gegen 8:59 Uhr musste der 45-jährige Busfahrer in Fahrtrichtung Wedeler S-Bahnhof stark abbremsen, um eine Kollision mit dem roten Kleinwagen zu verhindern. Dabei kam ein weiblicher Fahrgast zu Fall und rutschte durch den Gang. Die Gestürzte erklärte dem Busfahrer noch vor dem Eintreffen der Beamten, dass sie sich nicht verletzt hätte und lehnte auch die vorsorgliche Abklärung durch den Rettungsdienst ab. Anschließend hätte die Frau den Ort des Geschehens verlassen. Der Busfahrer beschrieb den weiblichen Passagier später als ungefähr 75 Jahre alt und mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Sie hätte einen grünen Einkaufstrolley mit sich geführt. Ein weiterer Fahrgast konnte den alarmierten Beamten das Kennzeichen des Fiats benennen. Die Verkehrsermittler des Polizeireviers Wedel haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten die gestürzte Frau, sich mit den Beamten persönlich oder unter der Rufnummer 04103 50180 in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de