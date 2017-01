POL-SE: Wedel – Handy am Steuer ist teuer und gefährlich

Bad Segeberg (ots) – Im Laufe des gestrigen Tages hat die Polizei im Stadtgebiet sowohl eine stationäre als auch im weiteren Verlauf mobile Verkehrskontrollen mit den gesetzten Schwerpunkten „Handy und Gurt“ durchgeführt und mehrere Verstöße festgestellt. Beamte des Polizeireviers Wedel beobachteten im Rahmen der Kontrollen insgesamt 11 Verkehrsteilnehmer, welche ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Die Polizisten stoppten die Fahrzeuge, unterzogen die Autofahrer einer Kontrolle und ahndeten die Verstöße. Die betroffenen Personen müssen neben einem Bußgeld in einer Höhe von 60 Euro mit der Eintragung eines Punktes im deutschen Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg rechnen. Insgesamt kontrollierten die Beamten im Laufe des Tages etwa 70 Fahrzeuge. In 14 Fällen hatten die Autofahrerinnen und Autofahrer den vorgeschriebenen und lebensrettenden Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt. Die Betroffenen Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Verwarngeld in einer Höhe von 30 Euro rechnen. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich uneingeschränkt auf den Verkehr zu konzentrieren und das Handy während der Fahrt nicht zu benutzen. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit verlängert den notwendigen Bremsweg ungemein und kann schlussendlich ursächlich für einen schweren oder gar tödlichen Verkehrsunfall sein. Seien Sie sich ihrer Verantwortung als Fahrzeugführer bewusst, nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und lassen sie die Finger vom Handy. Die Polizei wird in den Kreisen Pinneberg und Segeberg weiterhin derartige Kontrollen durchführen und die Verstöße konsequent ahnden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de