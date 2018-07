Bad Segeberg (ots) – Gestern Morgen ist es bei einem Autohändler in der Industriestraße zum Diebstahl eines Mercedes-Cabrios gekommen. Gegen kurz nach 6:00 Uhr hat sich dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nach eine Person auf das Firmengelände und zu dem Cabrio begeben. Auf bislang ungeklärte Art und Weise gelangte die Person in das Auto und fuhr mit diesem anschließend in unbekannter Richtung davon. Bei dem entwendeten Auto handelt es sich um einen schwarzen Mercedes E 250 als Cabrio. Das Fahrzeug wurde 2014 gebaut und war zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht zugelassen. Demgemäß waren keine amtlichen Kennzeichen montiert. Der Wert des Stehlguts wird im mittleren fünfstelligen Bereich beziffert. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, denen zur besagten Zeit ein derartiges Cabrio aufgefallen ist. Wer hat beobachten können, wie eine Person in Tatortnähe Kennzeichen an dem gerade entwendeten Auto montiert hat? Hinweise nehmen die Beamten unter 04101 202-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de