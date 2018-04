Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es an der Kreuzung Breiter Weg / Pinneberger Straße / Wiedentwiete zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein elfjähriges Kind schwer verletzt hat. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte um 07:35 Uhr ein 52-Jähriger mit seinem Lkw vom Breiten Weg nach links in die Pinneberger Straße in Richtung Ortsmitte abzubiegen. Aufgrund einer roten Ampel hatte der Laster gehalten. Als die Ampel auf „grün“ sprang, fuhr der Laster an und kollidierte beim Einbiegen mit dem aus Richtung Wiedentwiete kommenden Fahrrad der Schülerin. Diese hatte soeben die dortige Fußgängerfurt in Richtung Breiter Weg überquert. Die Schülerin zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in ein Hamburger Krankenhaus. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de