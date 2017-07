Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Donnerstag, den 20.07.17, 23.00 Uhr, bis Freitag, 07.00 Uhr, wurden in der Moorwegsiedlung in Wedel neun neuwertige Pkw aufgebrochen. Aus allen Fahrzeugen wurden die Airbags entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet unter 04101-2020 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de