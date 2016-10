POL-SE: Wedel – Motorradfahrer tödlich verunglückt

Bad Segeberg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Schulauer Straße ist es am späten gestrigen Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen ein Motorradfahrer tödlich verunglückt ist. Ein 43-jähriger Mann aus dem Kreis Pinneberg verlor ersten Erkenntnissen zufolge gegen 17 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Kraftrad und geriet mit den Reifen gegen einen am rechten Fahrbahnrand befindlichen Kantstein. Im weiteren Verlauf wurde der Fahrer von seiner Maschine und anschließend gegen einen Mülleimer geschleudert. Das Motorrad schliff in Seitenlage über den Gehweg in einen Grünstreifen. Im Rahmen des Sturzes zog sich der Mann lebensgefährliche Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten ihn gemeinsam mit einer Notärztin an der Unfallstelle und transportierten ihn mit einem Rettungswagen in ein Hamburger Krankenhaus, wo der 43-Jährige in der vergangenen Nacht seinen Verletzungen erlag. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de