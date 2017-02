POL-SE: Wedel, Pinneberger Straße / Polizei sucht Geschädigten nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots) – Heute, am 03.02.17, kam es in Wedel zu einer Verkehrsunfallflucht in der Pinneberger Straße. Eine 87-Jährige soll laut Zeugenangabe gegen 11.30 Uhr mit ihrem Pkw den Spiegel eines in der Pinneberger Straße parkenden Autos abgefahren haben. Da die Frau einfach weiterfuhr, verfolgte der Zeuge diese und informierte die Polizei. Diese konnte die Unfallflüchtige auch wenig später antreffen. Sie gab an, dass sie keinen Unfall bemerkt hätte. Sie muss sich jetzt in einem Strafverfahren für die Verkehrsunfallflucht verantworten. Da ihr Fahrzeug diverse Beschädigungen aufwies und sie laut Zeugenangaben sehr unsicher fuhr, wird außerdem die Führerscheinstelle benachrichtigt. Die Polizei Wedel sucht jetzt den Eigentümer des Geschädigten Fahrzeuges und weitere Unfallzeugen. Bitte melden Sie sich unter 04103-50180. Zum genauen Unfallort und zum beschädigten Fahrzeug konnten bisher keine Informationen erlangt werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de