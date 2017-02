POL-SE: Wedel – PKW kollidiert mit Pferd

Bad Segeberg (ots) – Am späten gestrigen Nachmittag ist es auf der Bundesstraße 431 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pferd gekommen, infolgedessen sich der Autofahrer leicht verletzt hat. Ein 47-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Tornesch befuhr gegen 17.30 Uhr aus Wedel kommend die Holmer Straße in Richtung Holm, als er völlig unvermittelt frontal mit einem Pferd zusammenstieß. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte sich das verunfallte Tier zuvor losgerissen, während es an einem nahegelegenen Stall am Strick geführt worden war. Anschließend lief es in Richtung der Bundesstraße und kollidierte beim Überqueren der B 431 mit dem herannahenden Mercedes-Benz. Das Pferd verstarb noch am Unfallort. Es wurde unter der Verwendung eines Radladers abtransportiert. Der Fahrer der E-Klasse zog sich infolge der Kollision leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten den Mann in einem Rettungswagen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 1.000 Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de