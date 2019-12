Holstein Kiel: Team hatte "gutes Gefühl" bei Werner-Beförderung Für Holstein Kiel gab es in der Hinrunde ein Auf und Ab. Nach verpatztem Saisonstart schwammen sich die Kieler inzwischen frei – auch dank Neu-Trainer Ole Werner. Kapitän Hauke Wahl hat noch einmal unterstrichen, dass Holstein Kiels Mannschaft voll hinter der Beförderung von Ole Werner vom Interims-

Hamburg: Sankt Pauli Museum muss vorerst doch nicht schließen Dem Sankt Pauli Museum von Kiezfotograf Günter Zint drohte wegen einer Mieterhöhung die Schließung. Doch jetzt gibt es neue Hoffnung – zumindest kurzfristig. Das von Kiezfotograf Günter Zint in Hamburg gegründete Sankt Pauli Museum kann vorerst an seinem Standort in der Davidstraße bleiben. Die wege

HSV-Trainer Dieter Hecking will lieber gestalten als nur verwalten Trainer Dieter Hecking hat die Herausforderung beim Krisenverein Hamburger SV angenommen, weil bei ihm nach vielen Jahren in der Fußball-Bundesliga die Motivation gelitten hat. "Es ist der Reiz, nicht wieder das zu machen, was man so oder so machen könnte, sondern was zu machen, was aus der Reihe fä

Hamburg: So fällt die Jahreswetterbilanz für 2019 aus Die Jahreswetterbilanz für Hamburg dürfte Kritiker der Stadt freuen: In diesem Jahr schien die Sonne deutlich seltener als in anderen Bundesländern. Trotzdem war es 2019 wärmer als im Schnitt. Hamburg war im vergangenen Jahr das sonnenscheinärmste Bundesland. Laut Deutschem Wetterdienst ( DWD) schie

Handwerkskammer: Handwerk nicht aus der Stadt vertreiben Der Präsident der Hamburger Handwerkskammer, Hjalmar Stemmann, hat an den rot-grünen Senat appelliert, dass das Handwerk nicht aus der Stadt vertrieben werden dürfe. "Wo wir früher, in den Gründerzeitvierteln, eine enge Verbindung zwischen Wohnen und Arbeiten hatten, weil die Betriebe in den Hinterh

Ex-Ministerpräsident gestorben - Trauer um Stolpe: "Überragende politische Persönlichkeit" Potsdam (dpa) - Manfred Stolpe, erster Brandenburger Ministerpräsident im wiedervereinten Deutschland, ist tot. Stolpe starb am Sonntag im Alter von 83 Jahren, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. Der Potsdamer Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) sprach von einem Tag tiefer Trauer: "Wir nehmen

Manfred Stolpe: SPD-Politiker stirbt im Alter von 83 Jahren Von 1990 bis 2002 war Manfred Stolpe Ministerpräsident in Brandenburg, anschließend führte er drei Jahre lang das Bundesverkehrsministerium. Nun ist der SPD-Politiker im Alter von 83 Jahren gestorben. Der SPD-Politiker Manfred Stolpe ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte die Staatskanzlei

Ein Verletzter bei Streit in Brüssow Ein Mann hat einen anderen bei einem Streit in Brüssow im Landkreis Uckermark verletzt, vermutlich mit einem Messer. Die beiden 19 und 25 Jahre alten Männer waren am Samstagnachmittag in der Bahnhofsstraße in einen Streit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei soll der Ältere den Jünger

DGB gegen Unionsvorstoß zur Minijob-Verdienstgrenze Der Deutsche Gewerkschaftsbund hält nichts von dem Vorstoß aus der Union, angesichts des Fachkräftemangels die Verdienst- und Arbeitszeitregeln in der Gastronomie zu lockern. Damit sei keinem Minijobber geholfen, sagte der Vorsitzende des DGB Nord, Uwe Polkaehn, am Montag der Deutschen Presse-Agentu