POL-SE: Wedel – Polizei auf der Suche nach einem verletzten Fußgänger

Bad Segeberg (ots) – Heute Vormittag gegen 11.15 Uhr ist es auf dem Privatparkplatz der Stadtbücherei in der Straße Rosengarten zu einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Fußgänger gekommen, infolgedessen die Polizei den möglicherweise verletzten Fußgänger, einen älteren Herren, sucht. Der 54-jährige Fahrer des Transporters touchierte eigenen Angaben zufolge im Rahmen eines Rangiermanövers auf dem Parkplatz einen etwa 75-Jahre alten Mann mit grauem Haar, einer grauen Jacke sowie einer ebenfalls grauen Hose. Der Mann soll dadurch gestürzt sein und sich an der linken Hand verletzt haben. Nichtsdestotrotz gab der Herr vor Ort an, keine Hilfe zu benötigen und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfall oder zu der an dem Unfall beteiligten Person nehmen die Ermittler beim Polizeirevier Wedel unter 04103-50180 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de