POL-SE: Wedel – Polizei sucht Geschädigten einer Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag hat sich eine PKW-Fahrerin selbst bei der Polizei gemeldet, nachdem sie am Vortag einen Verkehrsunfall verursacht hatte und sich danach vom Unfallort entfernt hatte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Dame teilte den Beamten auf der Wedeler Wache mit, dass sie am Mittwoch, 18.01., einen Verkehrsunfall im Wendehammer des Parkwegs verursacht habe. Nach eigenen Schilderungen habe sie dort gegen 12:00 Uhr mit ihrem Mazda gewendet und dabei einen fremden, geparkten PKW beschädigt. Schockiert durch den Vorfall sei sie zunächst weiter gefahren, habe sich aber später zur Unfallstelle zurück begeben. Zu diesem Zeitpunkt sei das fremde Fahrzeug im Wendehammer jedoch schon nicht mehr auszumachen gewesen. Zu dem beschädigten PKW ist bisher nur bekannt, dass er mit einem Hamburger Kennzeichen versehen war. Die Polizei Wedel bittet daher Geschädigte und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem beschädigten PKW geben können, sich unter der Telefonnummer 04103-50180 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de