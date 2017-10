Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es auf der Pinneberg Straße/Landesstraße 110 im Bereich Osterkampweg zu einem Verkehrsunfall im Rahmen eines Überholvorganges gekommen, bei dem sich ein weißer Transporter unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der 25-jährige Fahrer eines schwarzen BMW befuhr gegen 09:00 Uhr die Pinneberger Straße aus Pinneberg kommend in Richtung Wedel und hatte bereits zum Überholen eines weißen Transporters und eines vor diesem fahrenden Pkw angesetzt. Während der BMW den Kastenwagen passierte, hätte dieser unvermittelt nach links ausgeschert, um wiederum den vorausfahrenden Wagen zu überholen. Hierbei touchierte der Klein-Lkw den BMW seitlich, so dass dieser einen Zaun durchfuhr und auf dem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Die Polizei Wedel hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt des Fahrer des weißen Transporters. Etwaige Zeugen bzw. der Unfallfahrer selbst werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation in Wedel unter 04103 50180 in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de