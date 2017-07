Bad Segeberg (ots) – Eine Streifenwagenbesatzung ist in der vergangenen Nacht im Bereich einer Bushaltestelle im Strandwege auf einen weißen VW Caddy aufmerksam geworden, infolgedessen sich der Verdacht einer Trunkenheit im Straßenverkehr erhärtet hat. Gegen 00.30 Uhr beobachteten Beamte des Polizeireviers Wedel im Rahmen einer Streifenfahrt einen Mann an dem abgestellten Fahrzeug mit laufendem Motor. Eigenen Angaben zufolge führte der 35-Jährige aus dem Kreis Pinneberg in diesem Moment einen Überbrückungsvorgang durch und benötigte soweit keine Hilfe. Während des Gesprächs nahmen die Polizisten jedoch deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung des Mannes wahr. Sie stellten einen Wert von etwa 1,5 Promille bei dem Mann fest und nahmen ihn zwecks einer Blutprobe mit zur Wache. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Für die Ermittler ist insbesondere von Interesse, ob zuvor Jemand den Mann in dem weißen Caddy im Bereich des Strandweges oder im nahen Umfeld gesehen hat. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de