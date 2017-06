POL-SE: Wedel – Polizei sucht Zeugen nach Schussabgabe

Bad Segeberg (ots) – Nach einer Schussabgabe in der vergangenen Nacht im Bereich Möllers Park bittet die Polizei um Hinweise aus der Nachbarschaft. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge näherte sich eine halbe Stunde nach Mitternacht eine bislang unbekannte Person einem am dortigen Fahrbahnrand kurz zuvor abgestellten Kleinwagen und schoss dem Fahrzeugführer, kurz nachdem dieser das Auto verlassen hatte, wortlos ins Bein. Anschließend flüchtete sie über die Rissener Straße in Richtung Hamburg. Der verletzte 37-jährige PKW-Fahrer aus dem Kreis Pinneberg begab sich anschließend eigenständig in ein Hamburger Krankenhaus. Von der Statur her soll es sich bei dem flüchtenden Täter eher um eine etwa 1,75 große männliche Person handeln. Insgesamt soll er zum Zeitpunkt der Schussabgabe dunkel gekleidet gewesen sein, wobei das Gesicht mittels einer Kapuze und eines weißen Tuchs nahezu vollständig vermummt gewesen sein soll. Die Polizei Wedel hat die Ermittlungen zu der Schussabgabe übernommen und sucht weitere Zeugen des Geschehens. Sämtliche Hintergründe zu der Tat sind noch unklar. Hinweise nehmen die Ermittler unter 04103-50180 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

