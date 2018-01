Bad Segeberg (ots) – Gestern Nachmittag ist es im Stadtgebiet nach bisherigen Erkenntnissen zu drei Taschendiebstählen gekommen. Zwischen 14:40 und 16:00 Uhr stahlen Unbekannte in Discountern in der Rissener als auch in der Feldstraße die Geldbörsen einer 69- sowie einer 82-Jährigen aus den Hand- bzw. Einkaufstaschen. In der Bahnhofstraße wurde eine 52-Jährige auf gleiche Weise bestohlen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang präventiv dazu, Wertgegenstände immer möglichst am Körper, z.B. in den Innentaschen der Jacke zu tragen. Gerade beim Einkaufen greifen Täter regelmäßig in die unbeobachtet im Einkaufswagen zurückgelassene Handtasche. Sollte es dennoch zum Diebstahl gekommen sein, lassen Sie möglichst unverzüglich über die bundesweite Sperr-Hotline 116 116 oder über die jeweilige Bank ihre Scheckkarte sperren und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Weitergehende Informationen zum Schutz vor Taschendiebstählen und anderen Themen erhalten Sie bei jeder Polizeidienststelle als auch im Internet unter www.polizei-beratung.de. Das Polizeirevier Wedel hat die Ermittlungen in diesen Fällen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 04103 50180. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

