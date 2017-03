POL-SE: Wedel, Rissener Straße – Schlägerei vor Discothek

Bad Segeberg (ots) – Bereits am 05.03.17 kam es gegen 03.00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Discothek in Wedel, bei der drei Personen leicht verletzt wurden. Hintergrund der Auseinandersetzung war ein bestelltes Taxi, mit welchem vier männliche Bekannte nach Hause fahren wollten. Als das Taxi vor dem Eingang der Discothek eintraf, habe jedoch eine weitere männliche Person der Gruppe das Taxi wegschnappen wollen. Als ein 35-Jähriger aus der Gruppe den Mann daraufhin ansprach, erhielt er von diesem sofort einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend ging der Täter auf zwei weitere Männer aus der Gruppe los und schlug einem 41-Jährigen ebenfalls ins Gesicht. Daraufhin gingen zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Discothek dazwischen, auf die der Täter wenig später auch einschlagen wollte. Nachdem diese dem Aggressor einen Reizstoff ins Gesicht gesprüht hatten, ließ dieser von allen Personen ab und entfernte sich schließlich mit einer unbekannten, weiblichen Person in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes. Beim Versprühen des Reizstoffes bekam 43-Jähriger aus der Gruppe den Reizstoff ins Auge. Der Täter konnte folgendermaßen beschrieben werden: ca. 180cm groß, ca. 30 Jahre alt, europäisches Aussehen, kräftige Statur, kurze blonde Haare, trug einen schwarzen Parker und ein weißes Hemd. Seine weibliche Begleiterin wurde wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre, osteuropäisches Erscheinungsbild, sprach gebrochenes Deutsch, schwarze lange Haare, trug einen schwarzen Mantel. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten ihre Beobachtungen unter 04103/5018-0 der Polizei Wedel mitzuteilen. Insbesondere ist von Interesse, ob der Täter im Anschluss in ein anderes Taxi gestiegen ist und wohin er verbracht wurde. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de