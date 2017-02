POL-SE: Wedel, Rosengarten / Unbekannte brechen in Schule ein

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einem Einbruch in das Gebäude einer Gesamtschule in Wedel gekommen, infolgedessen ein hoher Sachschaden entstanden ist. In der Zeit von Freitagabend, 19 Uhr, bis Samstagmorgen, 10 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in die Gebrüder-Humboldt-Schule in Wedel ein. Die Einbrecher entwendeten aus dem Verwaltungsbereich der Schule diverse Notebooks und Tablets sowie eine geringe Menge an Bargeld. Der Wert des erlangten Gutes ist noch nicht bekannt. Allein der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 04101/2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de