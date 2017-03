POL-SE: Wedel, Rudolf-Breitscheid-Straße / Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Polizei erbittet Hinweise

Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen kam es in Wedel zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 42-jährige Fahrer eines Renault Masters aus dem näheren Umkreis von Wedel befuhr gegen 08.15 Uhr die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Rissener Straße. Zeitgleich radelte der Fahrer eines roten Mountainbikes auf dem Gehweg der Straße Kronskamp in Richtung Rudolph-Breitscheid-Straße. Als der Fahrer des Renaults sich auf Höhe der dortigen Fußgängerampel befand, fuhr der Radfahrer gegen das rechte hintere Heck des Renaults, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Renaults blieb unverletzt. Der Sachschaden ist gering. Zur Klärung der Unfallursache bitte die Polizei Wedel dringend um Zeugenhinweise. Da die Identität des schwerverletzten Radfahrers noch unbekannt ist, bitte die Polizei auch hier um Hinweise. Bitte melden Sie sich unter 04103-50180. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de