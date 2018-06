Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstagabend (12.06.2018) ist es in Wedel an der Kreuzung Galgenberg / Pulverstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Um 19.07 Uhr befuhr die 41-jährige aus Wedel mit ihrem Auto die Pulverstraße aus Richtung Hellgrund kommend. An der Kreuzung Galgenberg wollte sie geradeaus weiterfahren. Auf dem Galgenberg fuhr der 75-jährige, ebenfalls aus Wedel, mit seinem Motorroller. Er wollte die Kreuzung aus Richtung Tinsdaler Weg kommend zeitgleich überqueren. Die Ampel war zu der Zeit ausgefallen, so dass die Verkehrszeichen für die Verkehrsteilnehmer zu beachten waren. Der Motorroller befuhr somit die Vorfahrtstraße. Die Autofahrerin übersah den von rechts kommenden Motorroller, so dass es zum Zusammenstoß auf der Kreuzung kam. Der Motorrollerfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste mit einem Krankenwagen in ein Hamburger Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Wedel hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Dazu stellten sie den Motorroller sicher. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Holger Matzen Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de