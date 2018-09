Bad Segeberg (ots) – Gestern Vormittag ist bei einer Firma in der Feldstraße auf der Ladefläche eines Lastwagens, an einem Container versteckt, ein Skorpion festgestellt worden. Kurz nach 10 Uhr meldete ein Mitarbeiter gegenüber der Polizei die brisante „Fundsache“. Die Beamten fanden einen braunen Skorpion mit einer Größe von 6 bis 7 cm vor. Mit äußerster Vorsicht verpackten die Polizisten das Tier in einen Karton und nahmen diesen anschließend mit zu ihrer Wache. Nach erfolgter Abklärung des weiteren Vorgehens brachten die Wedeler Beamten den Skorpion heute Morgen in ein Hamburger Tierheim, welches über eine passende Kleintierstation verfügt. Um was für eine Art Skorpion es sich handelt, ist bislang nicht bekannt. Eine mögliche Gefährlichkeit konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden. Ebenso unklar blieb, wie das Tier zum Container und auf den Lastwagen gelangte. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de