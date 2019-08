Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Dienstag, den 27. August 2019, ist es in der Straße Galgenberg zu einem Konflikt zwischen zwei Verkehrsteilnehmern gekommen. Gegen 11:10 Uhr überholte dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nach der Fahrer eines Smart einen 65-jähriger Wedeler mit seinem Rennrad und scherte gefährlich dicht vor diesem wieder ein. Nachdem sich der Radfahrer über die Fahrweise beschwerte, sei es in der Folge zu mehreren Behinderungen und Nötigungshandlungen durch den Smartfahrer gekommen. Im Galgenberg 90, in Höhe einer Bushaltestelle, stellte der Autofahrer seinen Wagen quer auf die Fahrbahn, verließ sein Gefährt und trat dem 65-Jährigen bedrohlich gegenüber. Den Angaben des Mannes zufolge sollen sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Menschen an der Bushaltestelle aufgehalten und die Auseinandersetzung mitbekommen haben. Die Fahrerin eines vorbeifahrenden grauen VW Touran sei ebenfalls angehalten und hätte versucht, zu beschwichtigen. Die Beamten der Polizei Wedel haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang die Zeugen des Vorfalls. Bitte nehmen Sie unter der Rufnummer 04103 50180 Kontakt zu den Polizeibeamten auf. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de