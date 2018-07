Bad Segeberg (ots) – Bereits am vergangenen Freitag ist es in der Nähe einer Tankstelle in der Rissener Straße zu einem Übergriff gegenüber einem Fahrradfahrer gekommen. Ursächlich für den Übergriff war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ein Beinahe-Zusammenstoß, welcher sich kurz nach 16.00 Uhr im Bereich der Tankstellenausfahrt ereignet haben soll. Nachdem sich der 52-jährige Fahrradfahrer aus Hamburg über ein Fahrverhalten des Transporters aufgeregt hatte, stürmten zwei Insassen aus dem Transporter bedrohlich auf den Radfahrer zu. Dieser ergriff auf seinem Fahrrad die Flucht. Wenige Meter später soll der Transporter daraufhin den Fahrradfahrer gezielt gerammt haben. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht am Bein. Das Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Nach dem Anfahren flüchtete der Transporter über die Rissener Straße in Richtung Hamburg. Eine eingeleitete Sofortfahndung blieb ohne Ergebnis. Zum Zeitpunkt des Vorfalls sollen sich drei Personen, alle mit dunklen Haaren, im Transporter befunden haben. Der Fahrer trug einen Vollbart. Am weißen Transporter waren nach Angaben des Verletzten irische Kennzeichen montiert. Die Beamten der Polizei Wedel haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls. Wer kann Angaben bezüglich eines weißen Transporters mit irischen Kennzeichen machen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04103 50180 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de