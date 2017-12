Bad Segeberg (ots) – Am frühen Mittwochmorgen (13.12.2017) ist es in der Hafenstraße zu einem Überfall auf eine 23-jährige Frau durch einen unbekannten Täter gekommen. Zwischen 03:20 und 03:50 Uhr griff der Täter die junge Frau im Bereich zwischen Mozartstraße und Kindergarten im Bereich der Zweiten-Reihe-Bebauung, der sich noch in der Hafenstraße befindet, an und brachte sie zu Boden. Da der Täter sich vermutlich gestört fühlte, floh dieser in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf die Identität sowie die weitere Fluchtrichtung des Tatverdächtigen geben können. Dieser wird als Mitte 20 Jahre, ca. 1,85 cm groß und schlank beschrieben. Der Mann sprach mit tiefer Stimme fließend deutsch. Zudem sei er mit einer dunklen Jeans, einem beigen Wollpullover, einer grau-schwarzen Weste und blauen Wollhandschuhen bekleidet gewesen. Er trug einen dunkelblonden Drei-Tage-Bart, sowie eine Brille mit schwarzem Gestell. Etwaige Zeugen melden sich bitte unter 04101 2020 bei der Kriminalpolizei in Pinneberg. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de