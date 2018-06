Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Dienstagmorgen (19.06.18) ist es in der Straße Rosengarten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um 08.02 Uhr waren drei Autos aufeinander gefahren, da das erste an einer roten Ampel stoppte. Alle waren aus Richtung Hamburg kommend in Richtung Wedel-Zentrum unterwegs. Die alarmierte Polizei nahm den Unfall auf. Die Fahrerin, eine 49-jährige aus Wedel, die das letzte der drei Autos gelenkt hatte, stand unter Alkoholeinfluss. Nach ersten Ermittlungen hatte die Frau zu spät bemerkt, dass das Auto vor ihr stand. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,49 Promille. Ein Krankenwagen transportierte die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus, da sie sich leicht verletzte. Dort veranlassten die Polizeibeamten eine Blutprobe und stellten den Führerschein sicher. Ein weiterer Unfallbeteiligter, ein 53-jähriger aus Hamburg, verletzte sich ebenfalls leicht. Die alkoholisierte Autofahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Holger Matzen Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de