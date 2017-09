Bad Segeberg (ots) – Bereits am Donnerstag, 21.09.17, um 17:30 Uhr, ist es in Wedel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein aus Richtung Hamburg kommender Motorradfahrer stand bei Rotlicht an der Ampel Am Marktplatz / Austraße. Dort wollte er nach links in die Austraße abbiegen. Ein Mercedesfahrer stand ihm in der Rolandstraße gegenüber und wollte nach rechts in die Austraße fahren. Nach dem Abbiegen der beiden Fahrzeuge fuhr der PKW dem Motorradfahrer von hinten auf. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Zwischen den beiden Unfallbeteiligten kam es noch zu einem Gespräch. Der Autofahrer entfernte sich aber vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem Fahrer des Mercedes soll es sich um einen ca. 60 Jahre alten Mann gehandelt habe. Er ist etwa 180 cm groß und war mit einem roten Pullover bekleidet. Auf dem Kopf trug eine beige Sportschirmmütze. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem PKW-Fahrer oder dem Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 04103 / 5018-0, an die Polizei in Wedel zu wenden. Der PKW-Fahrer wird ebenfalls aufgefordert, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de