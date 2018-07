Bad Segeberg (ots) – Am Montagnachmittag führten mehrere Beamte des Polizeireviers Wedel in der Rissener Straße eine stationäre Kontrolle des Fahrzeugverkehrs durch. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr kontrollierten die Polizisten insgesamt 66 Fahrzeuge. In 37 Fällen hatten die Insassen den Sicherheitsgurt nicht anlegt. Bei acht Fahrzeugführern stellten die Beamten Verstöße gegen die Vorschriften zur Nutzung von Mobiltelefonen fest. Hinsichtlich der Sicherung mitgeführter Ladung ergaben sich in sechs Fällen Grund zur Beanstandung. In einem dieser Fälle fanden die Kontrollierenden im Fußraum eines Transporters komplett ungesicherte Gasflaschen vor, obwohl eine ordnungsgemäße Aufbewahrungsmöglichkeit vorhanden gewesen wäre. Einer der kontrollierten Fahrer verfügte über keine Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de